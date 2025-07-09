Замгендиректора «Бюро 1440» Агафонов: за 5−7 лет спрос на космические услуги утроится

— Да, мы все рассчитали. Каждый спутник в нашей группировке сможет обслуживать сотни точек подключения и тысячи абонентов одновременно. Чтобы убедиться в том, что емкости сети хватит для обеспечения связью пассажирских составов, вместе с коллегами из РЖД мы загрузили в цифровой двойник железной дороги все маршруты следования поездов с точным расписанием и можем в режиме реального времени моделировать скорость передачи данных в поезде Москва — Санкт-Петербург в тот момент, когда рядом, например, проходит «Сапсан». ~Тестирование сервиса на некоторых направлениях мы начнем уже в 2026 году, а в 2027—2028 годах доступ к услуге смогут получить пассажиры всех ключевых направлений~.