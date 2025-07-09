Опубликованы кадры квартиры бизнес-класса погибшего Старовойта

Журналисты нашли в Петербурге квартиру Старовойта в ЖК бизнес-класса с видом на Неву.
Квартира бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, который покончил с собой, расположена в жилом комплексе бизнес-класса на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге с видом на Неву. Где жил чиновник, сообщили журналистам в правоохранительных органах.
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«Сейчас в квартире идет ремонт… Недавно начали (ремонт), месяц-два назад», — подтвердил РИА «Новости» информацию консьерж. Она рассказала, что экс-министр иногда появлялся в квартире, а сейчас в ней ведутся ремонтные работы.
Старовойт занимал пост министра транспорта России с мая 2024 года до июля 2025 года. Летом 2025 года чиновник был освобожден от должности, а позже его тело обнаружили в Подмосковье.