Летне-осенний сезон охоты открывается в Беларуси 12 июля

Скоро стартует долгожданный летне-осенний сезон охоты, который традиционно открывается во вторую субботу июля (12 июля) и продлится по второе воскресенье декабря (14 декабря). Это время богатых возможностей для любителей охоты, но и период, требующий особой внимательности и строгого следования правилам.
Первые выстрелы сезона прозвучат по бекасу уже со второй субботы июля (12 июля). Затем, начиная со второй субботы августа (9 августа), откроется охота на водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела и фазана. Рябчик и серая куропатка станут законной добычей с первой субботы сентября (6 сентября), а белолобый гусь, гуменник, серый гусь и канадская казарка — только с третьей субботы сентября (20 сентября).
Помимо птиц, при нахождении в угодьях с целью охоты разрешена добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, серой вороны и сороки, но только теми способами и орудиями, которые разрешены для добычи животных, указанных в путевке.
Охота разрешена исключительно в светлое время суток. Основные способы — ружейные (из засады, с подхода, с подъезда на лодках без моторов или с выключенными моторами) и безружейные (с ловчими птицами). Для ружейной охоты на пернатую дичь разрешено только гладкоствольное оружие с патронами, снаряженными дробью. Использование охотничьих собак (кроме гончих и борзых) допускается.
Категорически запрещено при охоте «по перу» носить или использовать нарезное оружие (включая комбинированное), охотничьи луки и арбалеты, а также патроны с пулями или картечью. Важно убедиться, что в патронташе или карманах нет случайно затерявшихся запрещенных боеприпасов.
Документы — гарантия законности. Перед выездом тщательно проверьте их наличие и сроки действия. Для ружейной охоты на ненормируемые виды обязательны: государственное удостоверение на право охоты, разрешение ОВД на оружие, документ об уплате госпошлины (квитанция или карт-чек) и охотничья путевка. Госпошлина дает право охоты на 12 месяцев при оплате 1 базовой величины или на 5 лет (60 месяцев) при оплате 5 базовых величин. Оплатить ее нужно до начала охоты.
Знание угодий — ключ к успеху и безопасности. Нужно четко понимать, где разрешено охотиться, знать границы егерских обходов, охотничьих дач и особенно охотхозяйственных зон. Обязательно иметь при себе актуальную карту-схему угодий (скачать можно на сайтах РГОО «БООР» или ihunt.by) и внимательно изучить информацию в путевке. В зонах покоя (В) охота строго запрещена. В зонах охоты на мелкую дичь (Б) и нагонки собак (Г) ограничений обычно нет. А вот в зонах охоты на копытных (А) охота «по перу» либо полностью запрещена, либо возможна только под контролем работника охотхозяйства.
В охоте можно использовать только собак, зарегистрированных в РГОО «БООР» — обязательно иметь при себе регистрационную карточку.
Охота «по перу» разрешена только на виды птиц, перечисленные в приложении 1 к правилам охоты и указанные в путевке. Добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим или не указанного в охотничьей путевке (за исключением нежелательных видов), является незаконной охотой и влечет административную (ч.1 ст. 16.27 КоАП) или уголовную (ст. 282 УК) ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причиненного окружающей среде.