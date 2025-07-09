Летне-осенний сезон охоты открывается в Беларуси 12 июля

Знание угодий — ключ к успеху и безопасности. Нужно четко понимать, где разрешено охотиться, знать границы егерских обходов, охотничьих дач и особенно охотхозяйственных зон. Обязательно иметь при себе актуальную карту-схему угодий (скачать можно на сайтах РГОО «БООР» или ihunt.by) и внимательно изучить информацию в путевке. В зонах покоя (В) охота строго запрещена. В зонах охоты на мелкую дичь (Б) и нагонки собак (Г) ограничений обычно нет. А вот в зонах охоты на копытных (А) охота «по перу» либо полностью запрещена, либо возможна только под контролем работника охотхозяйства.