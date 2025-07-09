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Билет лотереи за 15 рублей принес жителю Челябинской области более 6 млн

Билет лотереи за 15 рублей принес жителю Челябинской области более 6 млн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 8 июля в 9110-м тираже государственной лотереи «Остатки сладки» был разыгран суперприз — 6 млн 406 тыс. 983 рубля.

«Победителем стал житель Челябинской области. Он еще не обратился за выигрышем. Известно, что участник купил билет за 15 рублей в мобильной версии сайта “Столото”», — говорится в комментарии.

Отметим, что общий срок обращения для получения выигрышей составляет порядка трех с половиной лет.

В каждом билете «Остатки сладки» — одно игровое поле. В нем 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Комбинации чисел в билетах уже сформированы. Сумма выигрыша зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал или не угадал участник.