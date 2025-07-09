Билет лотереи за 15 рублей принес жителю Челябинской области более 6 млн

В каждом билете «Остатки сладки» — одно игровое поле. В нем 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Комбинации чисел в билетах уже сформированы. Сумма выигрыша зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал или не угадал участник.