Билет лотереи за 15 рублей принес жителю Челябинской области более 6 млн

Сообщается, что 8 июля в 9110-м тираже государственной лотереи «Остатки сладки» был разыгран суперприз — 6 млн 406 тыс. 983 рубля.
«Победителем стал житель Челябинской области. Он еще не обратился за выигрышем. Известно, что участник купил билет за 15 рублей в мобильной версии сайта “Столото”», — говорится в комментарии.
Отметим, что общий срок обращения для получения выигрышей составляет порядка трех с половиной лет.
В каждом билете «Остатки сладки» — одно игровое поле. В нем 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Комбинации чисел в билетах уже сформированы. Сумма выигрыша зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал или не угадал участник.