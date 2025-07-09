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У жителей Башкирии на 4,3% чаще стали выявлять рак

В Башкирии рак груди чаще всего выявляют из всех видов онкологии.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Башкирии выявили 15 175 новых случаев онкологических заболеваний, что на 4,3% превышает показатели предыдущего года. Об этом со ссылкой на доклад Роспотребнадзора республики сообщило издание UfaTime.ru.

Наиболее распространенным видом рака в регионе остаются злокачественные новообразования молочной железы, доля которых в общей структуре заболеваемости увеличилась с 12,8% в 2023 году до 13,1% в 2024 году. Второе место по частоте диагностирования занимают другие новообразования кожи (10,5%), третье — рак предстательной железы (10,9%).

В пятерку наиболее распространенных онкологических заболеваний также вошли рак трахеи, бронхов и легкого (9,7%) и злокачественные опухоли ободочной кишки (6,3%).

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