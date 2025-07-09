Стало известно, сколько потратил Овечкин на отдых в Турции

Форвард «Вашингтона» заселился в отель в начале июня и покинул его лишь недавно. Для проживания он выбрал один из премиальных курортов — Maxx Royal Kemer Resort 5*. Стремясь минимизировать контакты с отдыхающими, Овечкин забронировал частную виллу стоимостью от 340 тысяч рублей за ночь, рассчитанную на 10−12 человек. К преимуществам относятся персональный бассейн, джакузи, сауна и прямой выход к пляжу.