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В России хотят повысить штраф за продажу алкоголя школьникам

В Госдуму будет внесен законопроект о повышении штрафов за продажу алкоголя рядом с образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями. Инициатором документа выступило законодательное собрание Амурской области. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.

Также предусматривается возможность конфискации алкогольной продукции у нарушителей.

В Госдуму будет внесен законопроект о повышении штрафов за продажу алкоголя рядом с образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями. Инициатором документа выступило законодательное собрание Амурской области. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.

«Законопроектом предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя», — рассказал Шейкин РИА Новости. Повышение штрафов связано с необходимостью усилить превентивный эффект наказания и предотвратить случаи незаконной продажи алкоголя, особенно вблизи школ.

Согласно законопроекту, за продажу алкоголя в запрещенных местах предлагается установить следующие административные санкции:

для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Также предусматривается возможность конфискации алкогольной и спиртосодержащей продукции у нарушителей. Запрет распространяется не только на территории рядом с образовательными учреждениями, но и на медицинские и спортивные объекты, а также на вокзалы, аэропорты и места проведения массовых мероприятий.