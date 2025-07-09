В России хотят повысить штраф за продажу алкоголя школьникам

Также предусматривается возможность конфискации алкогольной и спиртосодержащей продукции у нарушителей. Запрет распространяется не только на территории рядом с образовательными учреждениями, но и на медицинские и спортивные объекты, а также на вокзалы, аэропорты и места проведения массовых мероприятий.