Лукашенко сказал народному учителю Беларуси о повышении качества школы

Жизненный путь учителя Барашкова Лукашенко назвал примером профессиональной биографии педагога. Глава страны заметил, что известный учитель сделал все для того, чтобы школа была настоящим храмом образования и науки, а также — центром воспитания будущих патриотов родной земли. И что для этого им было положено в основу бескорыстное служение Родине. Но еще белорусский президент высказался о повышении качества школы.