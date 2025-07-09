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Лукашенко сказал народному учителю Беларуси о повышении качества школы

Лукашенко поздравил народного учителя Беларуси Барашкова.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народному учителю Беларуси Валерию Барашкову со словами о повышении качества школы, сообщила пресс-служба президента.

Так, 9 июля белорусским лидером в адрес народного учителя Барашкова были направлены поздравления с 75-летним юбилеем.

Глава страны подчеркнул, что многие годы именитый педагог вносит неоценимый вклад в развитие белорусской системы образования.

— Вы являетесь настоящим народным учителем Беларуси, — подчеркнул он.

Жизненный путь учителя Барашкова Лукашенко назвал примером профессиональной биографии педагога. Глава страны заметил, что известный учитель сделал все для того, чтобы школа была настоящим храмом образования и науки, а также — центром воспитания будущих патриотов родной земли. И что для этого им было положено в основу бескорыстное служение Родине. Но еще белорусский президент высказался о повышении качества школы.

— Пусть и в дальнейшем ваша неисчерпаемая творческая энергия, желание делиться с молодежью своими знаниями и мудростью способствуют повышению качества и престижа национальной школы, — пожелал глава Беларуси.

Напомним, Валерий Барашков является учителем физики Могилевского государственного областного лицея № 1 и почетным гражданином Чаусского района. Барашкова первого в истории страны удостоили звания «Народный учитель Беларуси».

Заслуженный учитель издал около десятка книг и научно-методических изданий, имеет ряд наград.

Тем временем Минобразования озвучило стоимость обучения в белорусских вузах на 2025 год: «В среднем 4000 рублей в год».

А еще Минобразования Беларуси заявило, что некоторые одиннадцатиклассники будут освобождены от ЦЭ.

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