На улице Клинической в Самаре с 8 июля возобновили движение трамваев

С 8 июля в Самаре возобновили движение трамваев на улице Клинической в обе стороны. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Напомним, что маршруты трамваев № 3, № 15 и № 18 сократили с 5 июля из-за ремонта теплосетей в районе дома на Клинической, 20. А участок между улицами Мичурина и Коммунистической закрыли для проезда. Ограничения были запланированы до 11 июля, но в итоге движение трамваев открыли раньше.
В Самаре продолжается подготовка к новому отопительному сезону, в связи с этим на текущей неделе перекрыли несколько участков улиц. До 05.00 11 июля продлили ограничение на перекрестке улиц Агибалова и Рабочей.