На улице Клинической в Самаре с 8 июля возобновили движение трамваев

Напомним, что маршруты трамваев № 3, № 15 и № 18 сократили с 5 июля из-за ремонта теплосетей в районе дома на Клинической, 20. А участок между улицами Мичурина и Коммунистической закрыли для проезда. Ограничения были запланированы до 11 июля, но в итоге движение трамваев открыли раньше.