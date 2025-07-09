Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Клинической в Самаре с 8 июля возобновили движение трамваев

В Самаре раньше срока запустили трамваи на улице Клинической.

Источник: Комсомольская правда

С 8 июля в Самаре возобновили движение трамваев на улице Клинической в обе стороны. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Напомним, что маршруты трамваев № 3, № 15 и № 18 сократили с 5 июля из-за ремонта теплосетей в районе дома на Клинической, 20. А участок между улицами Мичурина и Коммунистической закрыли для проезда. Ограничения были запланированы до 11 июля, но в итоге движение трамваев открыли раньше.

В Самаре продолжается подготовка к новому отопительному сезону, в связи с этим на текущей неделе перекрыли несколько участков улиц. До 05.00 11 июля продлили ограничение на перекрестке улиц Агибалова и Рабочей.