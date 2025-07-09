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Полузащитник Джимми Марин вылетел в Москву на медосмотр для самарских «Крыльев»

В ближайшее время 27-летний футболист из Коста-Рики может присоединиться к волжанам.

В ближайшее время 27-летний футболист из Коста-Рики может присоединиться к волжанам.

Минувший сезон Джимми Марин провел в «Оренбурге». В 26 матчах (23 — в РПЛ, еще три в Кубке) забил пять мячей, отдал одну результативную передачу и получил четыре «горчичника».

Ранее писали, что легионером, помимо «Крыльев», интересовался тольяттинский «Акрон». Но самарцы близки к оформлению сделки по полузащитнику. Недавно он вылетел в Москву на медосмотр для «зелено-бело-синих», сообщает Иван Карпов.

На днях «КС» подписали полузащитника Алексея Сутормина и вратаря Никиту Кокарева.

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