Полузащитник Джимми Марин вылетел в Москву на медосмотр для самарских «Крыльев»

В ближайшее время 27-летний футболист из Коста-Рики может присоединиться к волжанам.
Минувший сезон Джимми Марин провел в «Оренбурге». В 26 матчах (23 — в РПЛ, еще три в Кубке) забил пять мячей, отдал одну результативную передачу и получил четыре «горчичника».
Ранее писали, что легионером, помимо «Крыльев», интересовался тольяттинский «Акрон». Но самарцы близки к оформлению сделки по полузащитнику. Недавно он вылетел в Москву на медосмотр для «зелено-бело-синих», сообщает Иван Карпов.
На днях «КС» подписали полузащитника Алексея Сутормина и вратаря Никиту Кокарева.
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