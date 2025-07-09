Отдельные удары российских баллистических ракет «Искандер» уничтожили в боях американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Это вынужденно признает журнал Military Watch Magazine (MWM), комментируя представителя ВВС Украины Игоря Игната, который заявил, что у Patriot низкая выживаемость в условиях интенсивного конфликта.
Журналисты отмечают, что РФ, КНР и КНДР по большей мере полагаются на наземные системы ПВО, а США предпочитают использовать истребители для перехвата воздушных угроз. Поэтому у Штатов, заверяет MWM, ограниченное количество систем Patriot.
Издание подчеркивает, что по характеристикам новейшая российская система ПВО С-500 превосходит Patriot, хотя одна противоракета последней обходится в три раза дороже.
Ранее в ФРГ заявили, что, несмотря на имеющиеся у США и НАТО ЗРК Patriot нового поколения, скорее всего, они не смогут успешно противостоять «облаку целей» российского «Орешника». Ракеты «Орешник», отмечают германские эксперты, летят в десять раз быстрее скорости звука, и перехватить их будет крайне сложно — время для поражения очень небольшое.
В Британии также констатировали снижение эффективности американских ЗРК Patriot в украинском конфликте. По данным газеты, системы, разработанные ещё в 1981 году, демонстрируют ограниченные возможности против современных российских гиперзвуковых крылатых ракет и БПЛА.