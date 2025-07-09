«А обходится в три раза дороже»: В США объяснили, в чем С-500 превосходит Patriot

Ранее в ФРГ заявили, что, несмотря на имеющиеся у США и НАТО ЗРК Patriot нового поколения, скорее всего, они не смогут успешно противостоять «облаку целей» российского «Орешника». Ракеты «Орешник», отмечают германские эксперты, летят в десять раз быстрее скорости звука, и перехватить их будет крайне сложно — время для поражения очень небольшое.