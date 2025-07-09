Овечкин потратил больше восьми миллионов рублей на отдых в Турции

Овечкин заехал в отель в начале июня и вернулся только недавно. Он предпочел отдыхать в уединении и снял приватную виллу стоимостью от 340 тысяч рублей за ночь. В распоряжении гостей — собственные бассейн, джакузи, сауна и выход к пляжу. Вилла рассчитана на 10−12 человек.