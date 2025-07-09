Овечкин потратил больше восьми миллионов рублей на отдых в Турции

Хоккеист Александр Овечкин потратил более восьми миллионов рублей на отпуск в Турции. Как сообщает Shot, спортсмен арендовал на месяц отдельную виллу в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort в Кемере.
Овечкин заехал в отель в начале июня и вернулся только недавно. Он предпочел отдыхать в уединении и снял приватную виллу стоимостью от 340 тысяч рублей за ночь. В распоряжении гостей — собственные бассейн, джакузи, сауна и выход к пляжу. Вилла рассчитана на 10−12 человек.
Несмотря на уединенность, спортсмен не избегал контактов с отдыхавшими: общался с фанатами, играл в пляжный волейбол и проводил зарядки.
Во время отпуска Овечкин пересекался с представителями шоу-бизнеса и спортивной элиты, среди них были Ксения Бородина, рэпер T-Killah, футболисты Павлюченко и Щенников, а также хоккеисты Яковлев, Прохоркин, Плотников и другие, передает Telegram-канал.
В начале апреля Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.