От спокойствия к шторму: случится ли магнитная буря 10 июля 2025, прогноз

Прогноз магнитно активности 10 июля 2025.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупреждают о надвигающейся магнитной буре 10 июля 2025 года. Несмотря на относительно спокойное состояние магнитосферы Земли в настоящий момент, ситуация может измениться. Согласно прогнозу, 10 июля ожидается умеренные геомагнитное возмущение, которые могут негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей и работу технических устройств — подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в июле 2025.
Начало июля 2025 года отметилось повышенной солнечной активностью. Последние данные Лаборатории солнечной астрономии, обновленные 9 июля в 08:00, указывают на два значимых события. 9 июля в 07:25 была зафиксирована сильная солнечная вспышка, которая продолжалась примерно 28 минут (с 07:10 до 07:38). Этому событию предшествовала менее интенсивная вспышка, достигшая пика в 03:53 и продолжавшаяся около 27 минут (с 03:38 до 04:05).
Всего за сегодняшний день зарегистрировано две солнечные вспышки класса C и выше: одна категории C и одна категории M. Вспышек наивысшего класса X не наблюдалось. Несмотря на эти события, в настоящий момент, по данным мониторинга, состояние магнитосферы Земли остается спокойным.
Текущий индекс солнечной активности, рассчитанный на основе данных за последние 48 часов, также не вызывает непосредственных опасений. Однако специалисты отмечают, что эффекты солнечных вспышек обычно достигают Земли с задержкой в 1−3 дня, поэтому сегодняшняя активность может повлиять на геомагнитную обстановку в ближайшие дни.
Прогноз магнитной бури 10 июля 2025.
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Согласно прогнозам специалистов, 10 июля 2025 года ожидается магнитная буря умереной интенсивности с индексом Kp = 5. Это будет первая значительная геомагнитная буря июля, которая продолжится и на следующий день, 11 июля, сохраняя тот же уровень интенсивности.
Интересно, что краткосрочный прогноз на ближайшие 24 часа, составленный 9 июля, указывает на низкую вероятность магнитной бури завтра — всего 3%. При этом вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 10%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы — в 87%. Это кажущееся противоречие объясняется различием между краткосрочными и долгосрочными моделями прогнозирования.
Долгосрочный прогноз, учитывающий цикличность солнечной активности и поведение солнечных потоков за последние недели, указывает на высокую вероятность того, что потоки солнечного ветра, усиленные сегодняшними вспышками, достигнут магнитосферы Земли именно 10 июля, вызвав бурю с индексом Kp = 5.
Согласно имеющимся данным, прогнозируемые значения индексов Ap и F10.7 на 10 июля составляют 5 и 110 соответственно. Максимальная интенсивность бури ожидается во второй половине дня, однако точное время пика активности не указывается.
Что такое магнитные бури.
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Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра и межпланетного магнитного поля с геомагнитным полем нашей планеты. Они часто являются следствием корональных выбросов массы или высокоскоростных потоков солнечного ветра из корональных дыр на Солнце.
Интенсивность магнитных бурь измеряется с помощью планетарного индекса Kp, который варьируется от 0 (очень спокойное состояние) до 9 (экстремально сильная буря). Прогнозируемая на 10 июля буря с индексом Kp = 5 относится к категории G1 по шкале NOAA и характеризуется как «малая» или «умеренная». Такие бури могут вызывать незначительные флуктуации в энергетических системах, влиять на миграцию животных и потенциально усиливать симптомы у людей с повышенной чувствительностью к геомагнитным изменениям.
В июле 2025 года, помимо бури 10−11 июля, геомагнитные возмущения с индексом Kp = 4 (возбужденная магнитосфера) ожидаются 7, 12?13, 21 и 28?30 числа. Также прогнозируются еще две магнитные бури с индексом Kp = 5 на 22−23 июля. Остальные дни месяца, согласно прогнозу, будут относительно спокойными с индексом Kp от 2 до 3.
Как снизить влияние магнитных бурь.
Хотя магнитная буря 10 июля 2025 года не относится к категории сильных, метеочувствительным людям рекомендуется принять некоторые меры предосторожности. В частности, следует:
Контролировать артериальное давление, если вы страдаете гипертонией или гипотонией. Ограничить физические нагрузки и стрессовые ситуации. Обеспечить полноценный сон накануне и во время магнитной бури. Сократить потребление кофеина, алкоголя и других стимулирующих веществ. Включить в рацион продукты, богатые магнием и калием, которые помогают стабилизировать сердечно-сосудистую систему. При необходимости принять назначенные врачом лекарственные препараты.
Людям, не имеющим повышенной чувствительности к геомагнитным изменениям, обычно не требуется предпринимать какие-либо специальные меры. Также стоит помнить, что прогнозы магнитных бурь не являются абсолютно точными и могут корректироваться по мере приближения даты события.