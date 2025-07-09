От спокойствия к шторму: случится ли магнитная буря 10 июля 2025, прогноз

Интенсивность магнитных бурь измеряется с помощью планетарного индекса Kp, который варьируется от 0 (очень спокойное состояние) до 9 (экстремально сильная буря). Прогнозируемая на 10 июля буря с индексом Kp = 5 относится к категории G1 по шкале NOAA и характеризуется как «малая» или «умеренная». Такие бури могут вызывать незначительные флуктуации в энергетических системах, влиять на миграцию животных и потенциально усиливать симптомы у людей с повышенной чувствительностью к геомагнитным изменениям.