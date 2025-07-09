Александр Овечкин отдохнул в Турции на восемь миллионов рублей

По данным SHOT, для отдыха Овечкин выбрал отдельную виллу, стоимость которой стартует от 340 000 рублей за ночь. Просторная резиденция рассчитана на 10−12 гостей и располагает собственным бассейном, джакузи, сауной и отдельным выходом на пляж. Несмотря на приватность виллы, Овечкин не оставался в стороне от отдыхающих. Он регулярно выходил на пляж, играл в волейбол, проводил зарядку и охотно фотографировался с фанатами.