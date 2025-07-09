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Суд ввел процедуру банкротства в отношении экс-зампреда правительства

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление бывшего зампредседателя правительства региона Елены Лопаевой о самобанкротстве.

Источник: Коммерсантъ

Как отметил ее представитель, в 2022 году она была осуждена за растрату 67,6 млн руб., позже этот долг был взыскан в рамках гражданского процесса. В апреле 2025 года в отношении Госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб. Ранее Елена Лопаева находилась под стражей, на сегодняшний день она не работает, а в сентябре этого года планирует выйти на пенсию.

Суд признал ее банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества.