Суд ввел процедуру банкротства в отношении экс-зампреда правительства

Как отметил ее представитель, в 2022 году она была осуждена за растрату 67,6 млн руб., позже этот долг был взыскан в рамках гражданского процесса. В апреле 2025 года в отношении Госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб. Ранее Елена Лопаева находилась под стражей, на сегодняшний день она не работает, а в сентябре этого года планирует выйти на пенсию.