С 9 июля до 1 сентября в Самаре изменят маршруты автобусов № 24 и 91

Ранее мы писали, что с начала июля жители Самарской области столкнулись с массовыми перебоями мобильного интернета. Серьезные сбои произошли утром 10 июля в Самаре перестали работать онлайн-оплата, картографические сервисы и популярные приложения. Проблемы затронули как центр города, так и другие районы. На связь жаловались абоненты МТС, Билайн и МегаФон.