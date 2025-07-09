С 9 июля до 1 сентября в Самаре изменят маршруты автобусов № 24 и 91

В Самаре с 9 июля по 1 сентября будут временно изменены маршруты автобусов № 24 и № 91. Вместо привычного пути по улице Чапаевской транспорт будет курсировать по улице Самарской. Такие изменения связаны с работами по реконструкции теплосетей.
Кроме того, в областном центре скорректированы маршруты возле Губернского рынка из-за ремонта системы отопления на улице Агибалова. Ограничения в движении троллейбусов № 4, 6, 12, 15, 16, 17 и 20 продлены и будут действовать до утра 11 июля.
Ранее мы писали, что с начала июля жители Самарской области столкнулись с массовыми перебоями мобильного интернета. Серьезные сбои произошли утром 10 июля в Самаре перестали работать онлайн-оплата, картографические сервисы и популярные приложения. Проблемы затронули как центр города, так и другие районы. На связь жаловались абоненты МТС, Билайн и МегаФон.
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