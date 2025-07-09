Тольяттинский «Акрон» интересуется 26-летним экс-защитником «Пари НН» Магкеевым

Воспитанник столичного «Локомотива» и бывший игрок нижегородцев может переехать в 63-й регион перед стартом нового сезона.
Станислав Магкеев — свободный агент. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги выступал за «Пари НН». В 21 встрече (из них две — стыковые) не отметился результативными действиями. Также выходил в двух кубковых матчах.
До этого был в родном «Локомотиве». Всего провел за «железнодорожников» 79 игр и заработал 19 желтых карточек.
О потенциальном переходе 26-летнего Магкеева пишет Legalbet. Сделку оформят после успешного прохождения медосмотра.
Недавно «красно-черные» потерпели первое поражение на летних сборах от тульского «Арсенала» — 0:2 (12+).
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