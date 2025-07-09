В Иркутской области таможенники изъяли 2,8 тысячи поддельных товаров

За первые шесть месяцев 2025 года таможенники обнаружили в магазинах Иркутска и области 2818 поддельных товаров. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутской таможне, рейды проводились совместно с полицией и надзорными органами.
— Товары без маркировки могут быть опасны для покупателей, — предупредил Александр Калинов, исполняющий обязанности заместителя начальника Иркутской таможни. — Каждый может помочь бороться с контрафактом через систему «Честный знак», где можно сообщить о подозрительных товарах.
Чаще всего подделывали одежду и обувь. Но кроме этого, из продажи изъяли контрафактные чехлы для телефонов, батарейки, лаки для ногтей и другие товары. По фактам продажи подделок завели четыре уголовных дела и 18 административных.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину задержали за серию грабежей в Иркутске.