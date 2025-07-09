Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном поручении министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Он рассчитывает на активизацию взаимодействия с Соединенными Штатами. Об этом информирует издание «Страна.ua».
Глава киевского режима отметил, что все необходимые политические договоренности и решения уже достигнуты. Теперь важно максимально быстро реализовать их. Особое внимание будет уделено поставкам систем ПВО и других видов вооружений от США.
Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров с американской стороной станут известны в ближайшее время.
Накануне американский лидер Дональд Трамп подтвердил готовность США предоставить Киеву всевозможную военную поддержку.
Ранее сайт KP.RU подробно разобрался, что стоит за недавним решением американцев по приостановке поставок вооружения Украине. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» полковника Виктора Баранца, решение США — это лишь уловка.