В Якутии более 50 человек отравились на празднике готовыми блюдами из мяса птицы

По предварительным данным, более 50 человек получили пищевое отравление после праздника Ысыаха Олонхо в Нерюнгринском районе Якутии, где гости угощались готовыми блюдами из мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства занимаются расследованием вспышки сальмонеллеза. За медпомощью обратились больше 50 человек из пяти районов региона. Все заболевшие рассказывают, что угощались на празднике мясом птицы.
Теперь Роспотребнадзор выясняет, как испорченный продукт попал на праздник.
Накануне в городе Стрежевом Томской области зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Пациенты попали в больницу после того, как съели готовую еду из одного из местных магазинов. У 12 человек лабораторно подтвердился сальмонеллёз.
А в Роспотребнадзоре Новосибирской области туристам рассказали о том, как не заразиться энтеральными вирусными гепатитами во время путешествий в страны Африки, Азии и Латинской Америки.