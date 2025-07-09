«Со сквозными проходами, антибактериальным климат-контролем и удобной планировкой салонов». В метро Минска появятся 20 новых вагонов российского производства

Стало известно, что Минский метрополитен до конца года получит 20 новых вагонов от российского производителя, пишет БелТА.
Так, российский «Метровагонмаш» произведет и поставит в ноябре-декабре 2025-го минскому метро 20 новых вагонов.
— В метро белорусской столицы эксплуатируются сотни вагонов, произведенных на нашем предприятии, — прокомментировал генедиректор завода Андрей Степнов на полях выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.
Новые вагоны разрабатываются в соответствии с техническим заданием белорусской стороны. В 2024-м было поставлено 28 новых вагонов метро — семь четырехвагонных составов, которые были созданы на базе модели, получившей название «Минск-2024».
Версии новых вагонов обладают всеми актуальными преимуществами. Эти составы обеспечены сквозными проходами, широкими дверными проемами, климатическими установками с обеззараживанием, удобной планировкой салона и т.д.
— Поезда проектировались специально для «Зеленолужской» линии, на сегодня все они введены в эксплуатацию, — заметил Степнов.
Новые 20 вагонов так же будут по проекту «Минск-2024». Это будут четыре пятивагонных состава. Их поставят на вторую линию метрополитена — «Автозаводскую».
Еще сообщали, что выход из метро «Первомайская» закрылся на 10 дней в Минске.
Тем временем БЖД сообщила, что пассажирские поезда опаздывают на 2 — 2,5 часа из-за ЧП на Могилевщине.