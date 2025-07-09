Осужденные в Пермском крае сдали выпускные экзамены

Так, на прошлой неделе в СИЗО № 5 Перми выпускные экзамены сдали несовершеннолетние подследственные, обвиняемые, а также осужденные женщины, работающие в хозяйственном обслуживании. Они проходили испытания по математике и обществознанию. А в Пермской воспитательной колонии в селе Гамово и в женской исправительной колонии № 28 в Березниках уже состоялось торжественное вручение аттестатов.