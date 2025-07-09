Осужденные в Пермском крае сдали выпускные экзамены

В исправительных учреждениях Пермского края завершился учебный год. Осужденные, проходящие обучение в 9 и 11 классах, успешно сдали государственные итоговые экзамены. Экзаменационные мероприятия прошли в колониях и следственных изоляторах региона в соответствии с образовательными стандартами.
Девятиклассники писали обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также сдавали дополнительные предметы по выбору. Одиннадцатиклассники, помимо основных дисциплин, могли выбрать и дополнительные экзамены. Все испытания проходили под контролем экзаменационных комиссий с участием сотрудников учреждений и преподавателей, обязательной видеосъемкой процедуры.
Так, на прошлой неделе в СИЗО № 5 Перми выпускные экзамены сдали несовершеннолетние подследственные, обвиняемые, а также осужденные женщины, работающие в хозяйственном обслуживании. Они проходили испытания по математике и обществознанию. А в Пермской воспитательной колонии в селе Гамово и в женской исправительной колонии № 28 в Березниках уже состоялось торжественное вручение аттестатов.
Согласно российскому законодательству, общее образование в колониях обязательно для лиц младше 30 лет. Остальные могут учиться по собственному желанию. Все, кто успешно прошел выпускные испытания, получат аттестаты государственного образца об основном или среднем общем образовании.