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Трамп: Принятие санкций в отношении России полностью зависит от моего решения

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что введение новых санкции в отношении России зависит исключительно от его намерений. С соответствующими словами в среду, 9 июля, он выступил на заседании своего кабинета.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что введение новых санкции в отношении России зависит исключительно от его намерений. С соответствующими словами в среду, 9 июля, он выступил на заседании своего кабинета.

— Это возможный законопроект. Это полностью на мое усмотрение. Я очень решительно это рассматриваю, — цитирует слова главы США ТАСС.

Ранее президент страны также отметил, что в скором времени он намерен ввести дополнительные импортные пошлины в размере 10 процентов в отношении товаров из стран, которые входят в состав БРИКС.

Кроме того, Трамп рассказал о планах устроить России «маленький сюрприз» и заявил о готовности в случае необходимости ввести против нее дополнительные санкционные ограничения. Подобную перспективу он рассматривает «очень решительно».

Глава Белого дома 2 апреля объявил о введении дополнительных пошлин на зарубежные товары, в итоговый список вошли 185 стран. Аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что новые пошлины США перевернут всю устоявшуюся глобальную систему и спровоцируют труднопредсказуемые экономические последствия.

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