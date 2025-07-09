В «Каролине» высоко оценили игру тольяттинского вратаря Семена Фролова

«Харрикейнс» принадлежат права на 18-летнего голкипера из Самарской области. Клуб выбрал его на прошедшем драфте под 41-м номером.
Семен Фролов — воспитанник тольяттинского хоккея. В минувшем сезоне перешел из «Ладьи» в систему столичного «Спартака». С молодежкой «красно-белых» взял Кубок Харламова. Трофей недавно привозил в Автоград.
Также молодой вратарь выступал за столичные «Крылья Советов». А этим летом «Каролина» выбрала Семена на драфте под 41-м номером. На днях представители команды высоко оценили действия хоккеиста на льду.
«Тренер по развитию вратарей Джейсон Музатти восхищался его выдержкой и работой ног. Можно с уверенностью сказать, что “Харрикейнс” в восторге от нового игрока», — сообщили представители заокеанского коллектива.
Ранее экс-наставник петербургских СКА и «Динамо» Сергей Черкас заявил, что «Лада» будет «хорошим раздражителем» в борьбе за плей-офф на Западе.
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