Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Каролине» высоко оценили игру тольяттинского вратаря Семена Фролова

«Харрикейнс» принадлежат права на 18-летнего голкипера из Самарской области.

«Харрикейнс» принадлежат права на 18-летнего голкипера из Самарской области. Клуб выбрал его на прошедшем драфте под 41-м номером.

Семен Фролов — воспитанник тольяттинского хоккея. В минувшем сезоне перешел из «Ладьи» в систему столичного «Спартака». С молодежкой «красно-белых» взял Кубок Харламова. Трофей недавно привозил в Автоград.

Также молодой вратарь выступал за столичные «Крылья Советов». А этим летом «Каролина» выбрала Семена на драфте под 41-м номером. На днях представители команды высоко оценили действия хоккеиста на льду.

«Тренер по развитию вратарей Джейсон Музатти восхищался его выдержкой и работой ног. Можно с уверенностью сказать, что “Харрикейнс” в восторге от нового игрока», — сообщили представители заокеанского коллектива.

Ранее экс-наставник петербургских СКА и «Динамо» Сергей Черкас заявил, что «Лада» будет «хорошим раздражителем» в борьбе за плей-офф на Западе.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.