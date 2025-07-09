Собчак назвала Кадышеву «полиэтиленовой матрешкой в турецком платке»

При этом певица Надежда Бабкина считает, что репертуар Кадышевой всегда был проникновенным и искренним, поэтому она популярна сейчас. По ее словам, люди соскучились по настоящей музыке. Как творчество певицы стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».