Собчак назвала Кадышеву «полиэтиленовой матрешкой в турецком платке»

Журналистка Ксения Собчак высказалась о внезапной популярности народной артистки РФ Надежды Кадышевой среди молодого поколения. По ее словам, певица «выиграла в лотерею», став интернет-мемом. Она также обратила внимание на ее стиль, назвав его псевдорусским.
— Надежда Кадышева, пора уже это сказать, — это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью, — подчеркнула Собчак в новостном выпуске на YouTube-канале.
Также она сравнила Кадышеву с ожившей открыткой из WhatsApp.
Надежда Кадышева сейчас находится на пике славы. Она обрела неожиданную популярность среди зумеров, которые ломятся на ее концерты и готовы переплачивать за билет любые деньги. Стало известно, какая недвижимость есть в собственности певицы.
При этом певица Надежда Бабкина считает, что репертуар Кадышевой всегда был проникновенным и искренним, поэтому она популярна сейчас. По ее словам, люди соскучились по настоящей музыке. Как творчество певицы стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».