Появилась Барби с диабетом 1-го типа: чем объяснили необходимость создания «больной» куклы

Компания Mattel выпустила первую куклу Барби с сахарным диабетом 1-го типа, ставшую последним дополнением к линейке, которая, как объяснили создатели, разработана «для того, чтобы больше детей могли увидеть себя в кукле, и чтобы игра с куклой выходила за рамки жизненного опыта ребенка».
Новая кукла создана в сотрудничестве с международной некоммерческой организацией по борьбе с диабетом 1-го типа Breakthrough T1D. На руке у Барби можно увидеть систему непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), которая контролирует состояние, а для фиксации системы применили специальную розовую медицинскую ленту в форме сердца.
Кроме того, кукла носит инсулиновую помпу, которая автоматически вводит инсулин по мере необходимости. У нее есть телефон с приложением CGM, которое помогает отслеживать уровень сахара в крови в течение всего дня, в руках она держит весьма большую сумку для всех необходимых вещей, в том числе перекуса.
Вице-президент Barbie и руководитель глобального отдела кукол Криста Бергер назвала новую Барби «важным шагом на пути к инклюзивности».
«Я в полном восторге от того, что в линейке Барби теперь есть кукла с диабетом 1-го типа. Для детей с диабетом 1-го типа … эта кукла станет мощным примером для подражания, прославляющим их силу и привносящим в их игры признание, инклюзивность и радость», — приводит Guardian слова главы Breakthrough T1D UK Карена Эддингтона.
Ранее в США выпустили трансгендерную* Барби, которая стала частью коллекции, посвященной выдающимся личностям, чей вклад в развитие общества невозможно переоценить. Как писал сайт KP.RU, некоторые родители возмутились такой пропаганде толерантности.
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