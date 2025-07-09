Появилась Барби с диабетом 1-го типа: чем объяснили необходимость создания «больной» куклы

Кроме того, кукла носит инсулиновую помпу, которая автоматически вводит инсулин по мере необходимости. У нее есть телефон с приложением CGM, которое помогает отслеживать уровень сахара в крови в течение всего дня, в руках она держит весьма большую сумку для всех необходимых вещей, в том числе перекуса.