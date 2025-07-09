В МВД предупредили о фейковых вакансиях и поддельных онлайн-собеседованиях

Мошенники всё чаще используют фейковые вакансии, чтобы привлечь людей к участию в своих схемах, сообщает МВД РФ.
Так, в мае они отправляли вредоносные файлы с троянами-стилерами, которые крадут пароли и данные для входа. После этого злоумышленники получали доступ к почтовым ящикам и мессенджерам, а также продавали украденные данные на чёрном рынке.
В июне появилась новая схема — поддельные онлайн-собеседования. Жертвам предлагали пройти собеседование на фейковой странице Google Meet, где они должны были ввести свои данные. В результате мошенники получали доступ ко всем аккаунтам, особенно к Gmail.
Также соискателям предлагали загрузить программы для проверки компьютера или для видеосвязи, но на самом деле это были вирусы, которые воровали информацию с устройства.
Если в Сети встречаются объявления с описанием вакансии без подробностей, предложением о высокой зарплате без опыта работы, отсутствием официальных контактов и корпоративной почты, одностраничным сайтом и непроверенными мессенджерами, то это могут быть мошенники, предупредили в МВД.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали использовать новую схему — звонят детям под видом школьных психологов, чтобы выманить деньги.