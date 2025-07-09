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Главные новости 9 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 9 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 июля 2025

Стало известно, что решение о «заморозке» военных поставок принял Хегсет

Источник: AP 2024

Министр обороны США Пит Хегсет самостоятельно, без уведомления администрации Белого дома, приостановил военные поставки Киеву. Распоряжение главы Пентагона привело к панике в Вашингтоне. Представители команды Трампа не могли назвать Конгрессу и правительству Украины причины введения паузы в снабжении ВСУ.

В Белом доме одобряют расследование против экс-глав ЦРУ и ФБР

Представитель Белого дома Каролин Левитт считает, что расследование против бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми законно и докажет, что фигуранты лгали под присягой. Экс-чиновников проверяют по делу о сфабрикованных доказательствах якобы сговора Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.

Три человека погибли, семь пострадали при атаке на пляж в Курске

Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на городской пляж в Курской области увеличилось до семи. Среди раненых — мальчик пяти лет. Пять пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, у них осколочные ранения и ожоги. Три человека погибли, в том числе сотрудник Росгвардии.

ЕС планирует выделит Киеву 100 млрд евро

Источник: РИА "Новости"

Евросоюз рассматривает вопрос о включении в план бюджета на семилетний период 100 млрд евро для оказания поддержки Украине. Средства направят в специальный фонд. По данным еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, ЕС и другие страны с 2022 года направили Киеву помощь на 150 млрд евро.

Президент Бразилии осудил претензии Трампа в адрес БРИКС

Источник: РИА "Новости"

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва осудил критические высказывания американского лидера Дональда Трампа по поводу деятельности БРИКС. Ранее президент США заявил, что объединение намерено подорвать статус американской валюты, и пригрозил введением дополнительных пошлин.

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