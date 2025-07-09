«Перешагнув гордыню»: Поклонская призвала к заключению мира на Украине

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала пост, в котором высказалась о необходимости примирения между Россией и Украиной, подчеркнув важность отказа от гордыни и сохранения единства народов.
Она напомнила, что обе страны исторически имеют общее происхождение, однако сегодня их народы оказались разобщены и переживают тяжелые времена. Тем не менее, по ее словам, их по-прежнему объединяет общий язык.
Также Поклонская обратила внимание на значение слова «родина», которое, как она отметила, в украинском языке переводится как «семья». В семье, по ее словам, могут происходить трагедии и катастрофы, но она остается единой.
— Иногда так бывает, что, преодолев испытание внутри себя, перешагнув через боль или гордыню, установив мир с тем, с кем враждуешь, — это работает как взмах крыла бабочки. Пусть этот взмах принесет новый этап нашей жизни, — написала Поклонская в своем Telegram-канале.
28 декабря она обратилась к россиянам и дала им напутствие на 2025 год. Экс-прокурор республики пожелала согражданам брать на себя ответственность за свою судьбу, а также быть верными личным принципам и убеждениям. Она обратила внимание на то, что все невзгоды приходят в жизнь человека для того, чтобы закалить его дух.