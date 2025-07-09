За два года — 40 мигрантов: житель Перми выплатил уголовный штраф за фиктивную постановку на учет

Исполнительный документ в отношении одного из осужденных поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Согласно приговору, с должника необходимо было взыскать 60 тысяч рублей. Судебный пристав надлежащим образом уведомил его о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, в суд будет направлено представление о замене наказания. С погашением долга мужчина тянуть не стал.