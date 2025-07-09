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За два года — 40 мигрантов: житель Перми выплатил уголовный штраф за фиктивную постановку на учет

Уроженец иностранного государства, получивший гражданство РФ, согласился на предложение знакомого подзаработать преступным путем.

Уроженец иностранного государства, получивший гражданство РФ, согласился на предложение знакомого подзаработать преступным путем. Имея обширные связи среди приезжих иностранцев, вместе они искали тех, кому необходима фиктивная постановка на миграционный учет. В период с 2023 по 2024 годы через МФЦ они незаконно поставили на учет по месту пребывания не менее 40 иностранных граждан в трех жилых помещениях, находящихся в Перми.

Так как фактически зарегистрированные люди в этих помещениях не проживали, нарушители своими действиями препятствовали контролю за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижения на территории России. Преступления были выявлены сотрудниками полиции.

Суд признал подельников виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, и приговорил к уплате уголовных штрафов.

Исполнительный документ в отношении одного из осужденных поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Согласно приговору, с должника необходимо было взыскать 60 тысяч рублей. Судебный пристав надлежащим образом уведомил его о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, в суд будет направлено представление о замене наказания. С погашением долга мужчина тянуть не стал.