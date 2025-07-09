В Волгограде на сокращённый маршрут № 10С назначили временного перевозчика

Примечательно, что согласно последней версии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, ранее транспортное направление протяжённостью 35,8 км должны были обслуживать 18 маршруток. По новым же условиям городские власти разрешили частнику сократить их число до 10 единиц, что может быть связано с нехваткой водителей и подвижного состава.