Омские школьники подали почти 200 апелляций на результаты ЕГЭ

Как сообщает портал «Омскрегион», одним из вопросов встречи стала тема апелляций по результатам экзаменов.
По данным заместителя министра образования Омской области Марины Сейтмухаметовой, в этом году школьники региона подали 193 апелляции. Однако удовлетворены были лишь 13 из них — это около 6% от общего количества обращений.
Чаще всего пересмотреть баллы просят по математике, русскому языку, обществознанию и биологии. Основная причина — технические ошибки при проверке работ, которые рассматривает специальная комиссия.
Марина Сейтмухаметова подчеркнула, что ежегодно проводится работа по оценке качества экзаменационной инфраструктуры, и Омская область стабильно занимает высокие позиции в мониторинге Рособрнадзора.