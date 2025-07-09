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Омские школьники подали почти 200 апелляций на результаты ЕГЭ

В Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам основного периода сдачи ЕГЭ в 2025 году.

Как сообщает портал «Омскрегион», одним из вопросов встречи стала тема апелляций по результатам экзаменов.

По данным заместителя министра образования Омской области Марины Сейтмухаметовой, в этом году школьники региона подали 193 апелляции. Однако удовлетворены были лишь 13 из них — это около 6% от общего количества обращений.

Чаще всего пересмотреть баллы просят по математике, русскому языку, обществознанию и биологии. Основная причина — технические ошибки при проверке работ, которые рассматривает специальная комиссия.

Марина Сейтмухаметова подчеркнула, что ежегодно проводится работа по оценке качества экзаменационной инфраструктуры, и Омская область стабильно занимает высокие позиции в мониторинге Рособрнадзора.