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Боец Марчел Скынтей из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Прощание с защитником Отечества состоится 10 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Марчел Скынтей из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Марчел Скынтей героически погиб во время выполнения боевых задач. Произошло это 10 февраля 2025 года, — говорится в сообщении администрации.

Защитнику Отечества было 52 года. Церемония прощания состоится 10 июля в его родном городе. Семья и друзья соберутся в ритуальном зале, чтобы проводить героя в последний путь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Асалханов из Эхирит-Булагатского района. Бойца не стало 26 февраля 2025 года.