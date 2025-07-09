Боец Марчел Скынтей из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Марчел Скынтей из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Марчел Скынтей героически погиб во время выполнения боевых задач. Произошло это 10 февраля 2025 года, — говорится в сообщении администрации.
Защитнику Отечества было 52 года. Церемония прощания состоится 10 июля в его родном городе. Семья и друзья соберутся в ритуальном зале, чтобы проводить героя в последний путь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Асалханов из Эхирит-Булагатского района. Бойца не стало 26 февраля 2025 года.