В Самаре с 8 июля перекрыты несколько улиц из-за ремонта теплосетей

В связи с плановой подготовкой тепловых сетей, производимых «Т Плюс» к отопительному периоду 2025−2026 годов, в Самаре вводятся следующие временные ограничения:
На улице Чапаевской С 23:59 8 июля до 23:59 31 августа полностью перекрывается участок между Вилоновской и Шостаковича. Организован объезд по параллельной улице Фрунзе.
На улице Агибалова продолжается реконструкция теплотрассы у дома 48. До 05:00 11 июля сохраняется закрытие перекрестка с улицей Рабочей.
Изменены маршруты троллейбусов № 4, 6, 12, 15, 16, 17, 20.
На улице Клинической ведутся работы по демонтажу трамвайных путей между Мичурина и Коммунистической. Трамваи № 3, 15, 18 курсируют по временным схемам.
Городская администрация обращает внимание, что все ограничения носят временный характер и связаны с необходимостью качественной подготовки коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Актуальная информация о движении общественного транспорта доступна на официальном сайте мэрии.
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