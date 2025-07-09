Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В компании Карапетяна прокомментировали обыски в офисе «Электросетей Армении»

Обыски, проведённые в головном офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), которая принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному по решению суда Армении, носят политический характер. Об этом говорится в заявлении группы компаний «Ташир», также принадлежащей Карапетяну.

В «Электросетях Армении» прошли обыски.

Обыски, проведённые в головном офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), которая принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному по решению суда Армении, носят политический характер. Об этом говорится в заявлении группы компаний «Ташир», также принадлежащей Карапетяну.

«С учетом контекста и событий последней недели у нас есть все основания полагать, что происходящее, очевидно, носит политически мотивированный характер», — говорится в сообщении группы компаний. Цитата по ТАСС.

Парламент Армении ранее во втором чтении одобрил пакет законопроектов, предусматривающих возможность национализации компании «Электросети Армении». Инициативу поддержали 65 депутатов, против высказались 27 парламентариев. Позже президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил законы, связанные с национализацией.

Собственником компании является бизнесмен Самвел Карапетян, выступившего в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ). Его арест произошел на фоне критики, которую мужчина высказал в адрес премьер-министра Никола Пашиняна за его нападки на ААЦ.

Парламентские оппозиционные фракции Армении заявили, что предлагаемые изменения противоречат Конституции и направлены на установление контроля над компанией «Электросети Армении». В ответ руководство компании назвало процесс национализации незаконным и подчеркнуло, что намерено прибегнуть ко всем доступным юридическим средствам для защиты своих прав.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше