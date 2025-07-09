XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» состоится с 5 по 7 ноября в Самаре

С 5 по 7 ноября в Самаре пройдет XIII Международный форум «Россия — спортивная держава».
Мероприятие объединит представителей власти, руководителей спортивных федераций, известных спортсменов, экспертов и представителей бизнеса для обсуждения стратегий развития физической культуры и спорта в стране.
В рамках форума состоится заседание Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Его участники обсудят перспективы детско-юношеского спорта, подведут итоги достигнутого и определят новые задачи на пути реализации национальных целей в сфере спорта.
Форум будет проходить на двух площадках: на арене «Солидарность Самара Арена» и во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.
Это станет важной платформой для открытого диалога, обмена опытом и выработки решений, направленных на укрепление спортивного суверенитета России.
Как отметил Антон Кобяков, советник Президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета форума, мероприятие проводится в соответствии с распоряжением главы государства при поддержке Правительства России.
Оператором события выступает фонд «Росконгресс». Все подробности о регистрации и участии доступны на официальном сайте форума «Россия — спортивная держава».
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