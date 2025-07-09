Овчинский: в СВАО строится физкультурно-оздоровительный комплекс

«Под помещения спортивного комплекса отведут весь пятый этаж, а также левое крыло здания на третьем и четвертом этажах. Здесь будут тренажерный зал и зал для групповых занятий, а также четыре закрытых и три открытых бассейна, зона японских бань», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.