Овчинский: в СВАО строится физкультурно-оздоровительный комплекс

В Останкинском районе столицы инвестор строит физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 20,4 тысячи квадратных метров, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Комплекс будет расположен на пересечении с 5-м Останкинским переулком по адресу: 1-я Останкинская улица, владение 43−55. Спортивный центр находится всего в 15 минутах пешком от станции метро «ВДНХ», что обеспечит удобный доступ для жителей различных районов города.
В новом физкультурно-оздоровительном учреждении предусмотрен полноценный спортивный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами, а также автопарковка на 297 машиномест. Парковка займет первый и второй уровни, а также правое крыло здания на третьем и четвертом этажах.
«Под помещения спортивного комплекса отведут весь пятый этаж, а также левое крыло здания на третьем и четвертом этажах. Здесь будут тренажерный зал и зал для групповых занятий, а также четыре закрытых и три открытых бассейна, зона японских бань», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
При отделке здания используются современные высококачественные материалы, включая навесные вентилируемые фасады из фиброцементных панелей для наружных стен.
Ранее Овчинский также сообщил о строительстве многофункционального спортивного комплекса в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. На территории комплекса будет создана спортивная база для длительного проживания спортсменов, а также бассейн, три спортзала, медицинский центр, тренерские помещения и магазин спортивных товаров. Здание сложной формы будет состоять из 12 этажей, включая один подземный, общей площадью 43,7 тысячи квадратных метров.