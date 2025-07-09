Nature: ученые впервые победили два смертельно опасных вируса

В опытах на животных препарат обеспечивал абсолютную защиту при введении до заражения и спасал половину инфицированных при использовании после инфицирования. При этом он действовал против обоих вирусов — Нипах и Хендра, включая различные штаммы и потенциальные мутации. Ученые подчеркивают, что данная стратегия может стать универсальной моделью для борьбы с особо опасными вирусами, а нанотела, благодаря своим небольшим размерам, подходят для быстрого производства, хранения без особых условий и даже доставки в виде ингаляций.