Ученые создали антитело, способное одновременно обезвреживать два смертельно опасных вируса — Хендра и Нипах, а также препятствовать их мутациям и уходить от терапии. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nature.
Эти вирусы относятся к семейству Henipavirus и вызывают воспаления в головном мозге и легких. Они отличаются высокой смертностью. Вирус Нипах периодически появляется в странах Южной Азии, особенно в Индии и Бангладеш. Хендра встречается в Австралии, где передается от летучих мышей к людям через лошадей. На сегодняшний день эффективных вакцин или одобренных лекарственных препаратов против этих недугов не существует.
В исследовании говорится, что новый препарат представляет собой молекулу, состоящую из двух компонентов: нанотела DS90, которое блокирует белок слияния вируса, и уже известного антитела m102.4, предотвращающего прикрепление вируса к клетке. Такое «двуствольное» решение не только увеличило эффективность препарата, но и повысило его устойчивость.
В опытах на животных препарат обеспечивал абсолютную защиту при введении до заражения и спасал половину инфицированных при использовании после инфицирования. При этом он действовал против обоих вирусов — Нипах и Хендра, включая различные штаммы и потенциальные мутации. Ученые подчеркивают, что данная стратегия может стать универсальной моделью для борьбы с особо опасными вирусами, а нанотела, благодаря своим небольшим размерам, подходят для быстрого производства, хранения без особых условий и даже доставки в виде ингаляций.
Ранее издание The Daily Caller сообщило, что USAID финансировало доставку 11 тысяч образцов вирусов в Ухань.