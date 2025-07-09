В Госдуме разработали законопроект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, которым предлагается выплачивать надбавку к пенсии с 70 лет.
Уточняется, что сейчас такую надбавку выплачивают с 80 лет.
— Достигшим возраста 70 лет — (надбавка составит — прим. «ВМ») 100 процентов, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — 200 процентов, достигшим возраста 90 лет — 300 процентов, — приводит текст проекта ТАСС.
Нилов считает, что порог надбавки в 80 лет не позволяет большинству пенсионерам получить выплату, поскольку до этого возраста «доживает только 24,6 процента мужчин и 54 процента женщин».
Стало известно, что у некоторых россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии: к такой категории относятся женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Узнать размер накопительной части пенсии можно на сайте госуслуг, либо через СФР, МФЦ или НПФ.
Ранее куратор проекта цифрового рубля, глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина рассказала, когда пенсионеры смогут перейти на выплаты в цифровых рублях.