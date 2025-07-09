В Госдуме разработали законопроект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет

Стало известно, что у некоторых россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии: к такой категории относятся женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Узнать размер накопительной части пенсии можно на сайте госуслуг, либо через СФР, МФЦ или НПФ.