Проект по Гоголю: узбекистанцы участвовали в Лаборатории молодых режиссеров СНГ

«Для меня режиссерская лаборатория — это вызов, который я бросила самой себе. Это новые люди, преподаватели, режиссеры. Я очень жду интересный результат. Хотя главное — это процесс. Мы занимаемся, учимся. И ребята, с которыми я познакомилась, классные и талантливые. Опыт останется с нами на всю жизнь», — рассказала участница из Узбекистана Сабина Асанова.