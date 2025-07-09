Проект по Гоголю: узбекистанцы участвовали в Лаборатории молодых режиссеров СНГ

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Узбекистанцы приняли участие в Лаборатории молодых режиссеров стран Содружества, которую проводила Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Лаборатория стартовала 23 июня и проходила в рамках образовательной программы XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.
«Художественным руководителем Лаборатории выступил худрук Театра имени Пушкина, заслуженный артист РФ Евгений Писарев. Среди преподавателей — режиссер-педагог Денис Азаров, сценограф Алексей Трегубов, хореограф Наталья Шурганова. Они работали с 18 молодыми режиссерами из 9 стран: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана», — говорится в сообщении.
Участники Лаборатории представили проект по Николаю Гоголю. Открытый показ, в основу которого легла повесть «Нос», состоялся в филиале Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
«Для меня режиссерская лаборатория — это вызов, который я бросила самой себе. Это новые люди, преподаватели, режиссеры. Я очень жду интересный результат. Хотя главное — это процесс. Мы занимаемся, учимся. И ребята, с которыми я познакомилась, классные и талантливые. Опыт останется с нами на всю жизнь», — рассказала участница из Узбекистана Сабина Асанова.