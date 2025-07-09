Москва создает: как промышленность столицы становится драйвером технологий, рабочих мест и роста

В Москве производят все: от хлеба и мебели до вакцин и космической электроники. Более 4,5 тысячи предприятий столицы обеспечивают город качественными товарами. Как развивается производство в мегаполисе, кто может рассчитывать на поддержку города и почему современная фабрика — это не про дым и грохот, а про интеллект и инженерию, рассказывает министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Анатолий Михайлович, чем сегодня «дышит» промышленная Москва? Что у нас производят, что можно буквально потрогать?
Сегодня в столице работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, и многие из них производят продукцию, которая ежедневно попадает к москвичам на стол, в гардероб или становится интерьером дома, квартиры, офиса.
Только предприятий пищевой промышленности в Москве насчитывается около 320, и каждое из них вносит вклад в укрепление продовольственного суверенитета страны. Столичные компании выпускают разнообразную продукцию: хлеб, молочные продукты, мясные деликатесы и кондитерские изделия. Например, производитель «Хлебный дом» в этом году реализует крупный проект по модернизации при поддержке города. Компания получила льготный инвесткредит размером 4,5 млрд рублей по программе Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. На эти средства закупят современные линии для выпуска багетов, слоек, пиццы и другой продукции.
Активно работают предприятия легкой промышленности, фармацевтические и медтех-компании, отрасли лифтостроения, радиоэлектроники.
Недавно вы говорили о росте производства мебели и товаров для дачников. А сами москвичи знают, что их кресло или гриль — столичного производства?
Москвичам важно понимать, что именно создается рядом с ними — это позволяет иначе смотреть на экономику города. Промышленность дает более 750 тысяч рабочих мест, это каждый десятый занятый в городе. И не только на крупных предприятиях, но и в компактных производствах. Кроме того, осознание того, что столица производит востребованные и современные вещи, формирует культуру потребления и поддержки местных производителей.
А какими достижениями вы особенно гордитесь?
Мы гордимся всем: от пищевой продукции до высоких технологий. Например, столичная компания «Смарткор» недавно выпустила одноплатный промышленный компьютер SM Pie. Это решение востребовано в промышленности, образовании, медицине. «Поккельс» начала серийный выпуск новой системы лазерной очистки изделий от ржавчины — компактной, мощной и удобной. А предприятие «ЭП НПЦ-21» открыло лабораторию для студентов МТИ, где обучают работе с промышленными системами. Это пример того, как наука, образование и производство объединяются.
Какие меры поддержки бизнеса действуют в Москве? Это только для крупных игроков?
Поддержка — не только для больших заводов. У нас работает более 20 видов мер поддержки. Это и льготные кредиты (до 5 млрд рублей под половину ключевой ставки ЦБ), и земля за 1 рубль в год для промышленных инвесторов. Есть статус промышленного комплекса с налоговыми льготами. Меры доступны как крупным предприятиям, так и тем, кто только начинает производство небольших партий. Главное — создавать продукт, нужный городу и стране.
Что с кадрами? Кто будет работать на этих предприятиях через 5−10 лет?
Кадровая политика — один из наших приоритетов. В Москве действует целая система подготовки: инженерные классы, колледжи, вузовские стажировки. В индустриальном парке «Руднево» открыт межколледжный центр подготовки на современном оборудовании. Есть проект «Техностажировка» — ребята проходят практику прямо на предприятиях в ОЭЗ «Технополис Москва». А в «Сколкове» открыта инновационная школа «Сколка» с фокусом на ИИ, биотехнологии и космос. Мы не просто готовим кадры, мы создаем инженерную культуру нового поколения.