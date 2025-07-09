Москва создает: как промышленность столицы становится драйвером технологий, рабочих мест и роста

Москвичам важно понимать, что именно создается рядом с ними — это позволяет иначе смотреть на экономику города. Промышленность дает более 750 тысяч рабочих мест, это каждый десятый занятый в городе. И не только на крупных предприятиях, но и в компактных производствах. Кроме того, осознание того, что столица производит востребованные и современные вещи, формирует культуру потребления и поддержки местных производителей.