В Европе утроилось число погибших от июньской жары из-за изменений климата

Наиболее пострадавшим в этом отношении оказался итальянский Милан, где 317 из 499 смертей от жары были связаны с изменением климата. На втором и третьем местах оказались Париж и Барселона. В Лондоне было зарегистрировано 273 случая смерти от жары, 171 из которых исследователи связывают с влиянием человека на климат.