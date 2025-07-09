В Европе утроилось число погибших от июньской жары из-за изменений климата

Загрязнение планеты привело к «тихой разрушительной» жаре, обрушившейся на Европу в конце июня, которая в три раза увеличила число погибших. Об этом со ссылкой на исследование экспертов сообщает Тhe Guardian.
В период с 23 июня по 2 июля сильная жара убила 2300 человек в 12 крупных городах. Причем, 1500 человек, отмечает издание, погибли из-за изменения климата, которое нагрело планету и сделало и без того экстремально жаркую погоду еще более жаркой.
Наиболее пострадавшим в этом отношении оказался итальянский Милан, где 317 из 499 смертей от жары были связаны с изменением климата. На втором и третьем местах оказались Париж и Барселона. В Лондоне было зарегистрировано 273 случая смерти от жары, 171 из которых исследователи связывают с влиянием человека на климат.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни ряд российских регионов ожидает жара до +40 градусов и выше.