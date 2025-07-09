Вузы подняли цены на обучение в 2025 году — сколько стоит получить профессию

Если вы оплачиваете учёбу (свою или ребёнка), вы имеете право получить социальный налоговый вычет. Вернуть можно до 13% от уплаченной суммы, но не более 15 600 рублей в год за обучение взрослого и до 50 000 рублей — за ребёнка.