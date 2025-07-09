Вузы подняли цены на обучение в 2025 году — сколько стоит получить профессию

Какие направления в Москве в 2025 году подорожали сильнее всего?
В столичных вузах учёба обходится всё дороже. Средняя стоимость контрактного бакалавриата в 2025 году составляет:
Особенно подорожали направления в области экономики, права и IT. Вузовские общежития теперь предоставляются по конкурсному принципу, даже платникам порой не хватает мест.
Санкт-Петербург: цены ниже, но рост ощутим.
В Санкт-Петербурге рост оказался чуть умереннее:
СПбГУ — от 360 000 рублей;ИТМО — от 330 000 рублей;Политех (СПбПУ) — от 290 000 рублей;РГПУ им. Герцена — от 250 000 рублей.
В топе по стоимости — архитектура, медицина и международные отношения. По словам студентов, качественное дистанционное обучение предлагают пока немногие, зато цены на него примерно на 15−20% ниже, чем на очную форму.
Уфа, Новосибирск, Воронеж: сколько стоит учёба в регионах?
За пределами двух столиц образование по-прежнему доступнее. В Уфе, Новосибирске, Красноярске и Воронеже средняя стоимость бакалавриата в ведущих университетах колеблется от 140 000 до 220 000 рублей в год.
В некоторых случаях региональные вузы предлагают дистанционные программы всего за 70−90 тысяч в год — это особенно популярно среди студентов, совмещающих учёбу с работой.
Онлайн-обучение: выгодно, но не всегда признаётся.
Формат онлайн-обучения после пандемии стал привычным. В 2025 году почти все крупные вузы предлагают заочное и дистанционное обучение на платной основе. Средняя цена: от 60 000 до 160 000 рублей в год в зависимости от направления.
Но важно: не все онлайн-программы дают полноценный диплом, а у работодателей до сих пор сохраняется скепсис к «удалённым» специалистам — особенно в медицине и инженерии.
Как вернуть часть денег за обучение: налоговый вычет.
Если вы оплачиваете учёбу (свою или ребёнка), вы имеете право получить социальный налоговый вычет. Вернуть можно до 13% от уплаченной суммы, но не более 15 600 рублей в год за обучение взрослого и до 50 000 рублей — за ребёнка.