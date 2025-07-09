Создана 3D-модель атмосферы самой горячей экзопланеты Млечного пути

Исследуемая планета в 30 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Ученые отмечают, что этом плане экзопланеты интересны для изучения, потому что в Солнечной системе нет подобных объектов. Интерес ученых состоит в том, чтобы понять, как подобные космические тела вообще могли появиться. Сейчас существуют две гипотезы. Согласно первой, планета формируется из газопылевого облака во время образования звезды, однако моделирование показывает — это невозможно, так как звезда, имея превосходящую массу, перетянет на себя космическое вещество. Вторая гипотеза допускает, что экзопланеты могут появляться в разных местах в космосе, а потом в результате каких-либо условий или обстоятельств мигрируют ближе к звездам.