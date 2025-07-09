Минувшая ночь в Москве оказалась теплее, чем в Сочи, рассказал синоптик

«В Тушине было плюс 18,8, Бутове плюс 17,2, а в центре столицы, на Балчуге, плюс 22,6 градуса — это даже теплее ночных показателей курортного Сочи — плюс 20 градусов. И почти соответствует дневной норме июля в Москве, которая по климату составляет плюс 23,1 градуса. До конца недели столичные ночи будут такими же аномально теплыми — около плюс 20 при климатической норме плюс 11,5 градуса», — рассказал Тишковец.