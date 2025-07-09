«Искандеры» навели ужас на Западе уничтожением комплексов ПВО Patriot

MWM также подчеркивает стратегические различия в подходах к использованию ПВО. К примеру, Россия, Китай и КНДР предпочитают наземные зенитные системы, а вот США полагаются на истребители для перехвата воздушных угроз. Именно поэтому в американской армии не так часто встречаются комплексы Patriot.