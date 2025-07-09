«Искандеры» навели ужас на Западе уничтожением комплексов ПВО Patriot

Журнал отмечает, что частые потери комплексов Patriot на украинском фронте, вызванные именно атаками баллистических ракет, вызывают серьёзные сомнения в их устойчивости в условиях интенсивных боевых действий.
MWM также подчеркивает стратегические различия в подходах к использованию ПВО. К примеру, Россия, Китай и КНДР предпочитают наземные зенитные системы, а вот США полагаются на истребители для перехвата воздушных угроз. Именно поэтому в американской армии не так часто встречаются комплексы Patriot.
Журнал подчёркивает, что по тактико-техническим характеристикам новейшая российская система ПВО С-500 превосходит Patriot, хотя одна противоракета последней обходится в три раза дороже.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ разбили две пусковые установки и две радиолокационные станции (РЛС) ЗРК Patriot. Киев испытывает острый дефицит оборонительного вооружения, поэтому Белый дом распорядился выделить Украине ракеты-перехватчики. Правда, щедрости хватило лишь на десять штук.