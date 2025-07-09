Нижегородские археологи нашли захоронение коня IX века

Археологи нижегородского музея-заповедника обнаружили захоронение коня IX века в Вачском округе. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Суханова в Telegram-канале.
Напомним, что раскопки в этом районе ведутся уже третий год. Здесь обнаружили исчезнувшее финно-угорское племя мурома. Специалисты раскопали 600 «квадратов» могильника, в котором обнаружили 28 погребений
В этот раз исследовать будут почти в два раза больше — 1 тыс. «квадратов». Сейчас раскопали уже половину и обнаружили 16 новых погребений. Впервые найдено захоронение коня, которое относится к IX веку. Нашли и украшение — янтарную подвеску XI века.
После завершения раскопок организуют выставку, экспонатами которой станут найденный артефакты.