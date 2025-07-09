Нижегородские археологи нашли захоронение коня IX века

В этот раз исследовать будут почти в два раза больше — 1 тыс. «квадратов». Сейчас раскопали уже половину и обнаружили 16 новых погребений. Впервые найдено захоронение коня, которое относится к IX веку. Нашли и украшение — янтарную подвеску XI века.