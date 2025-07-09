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Умерла мать российского гроссмейстера

Мать российского гроссмейстера Яна Непомнящего Лилия Борисовна, как сообщает Telegram-канал Федерации шахмат России (ФШР), 8 июля ушла из жизни.

Мать российского гроссмейстера Яна Непомнящего Лилия Борисовна, как сообщает Telegram-канал Федерации шахмат России (ФШР), 8 июля ушла из жизни.

«Она была замечательным преподавателем математики, — говорится в сообщении. — Ее ученики поступали в лучшие вузы России». ФШР выразила искренние соболезнования Яну Непомнящему и всем родным и близким покойной.

Сам гроссмейстер опубликовал в своем канале детское фото с матерью.

Непомнящему сейчас 34 года. Он чемпион мира по блицу. Сейчас россиянин занимает 14-ю строчку в рейтинге FIDE.