Старовойт начал делать ремонт в квартире за месяц до смерти: подробности

Аналогичная трехкомнатная квартира площадью 130 кв. м на 11 этаже этого же дома выставлена на продажу за 47 миллионов рублей. В объявлении подчеркивается панорамный вид на Неву, по которой курсируют катера и яхты, а также на знаковые достопримечательности города, включая мост Петра Великого и Исаакиевский собор.