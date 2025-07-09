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Старовойт начал делать ремонт в квартире за месяц до смерти: подробности

В квартире Старовойта в Петербурге идёт ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт владел квартирой в элитном жилом комплексе Санкт-Петербурга с видом на Неву. Как выяснил корреспондент РИА Новости, в настоящее время в этом помещении ведутся ремонтные работы.

По данным источника в правоохранительных органах, одна из квартир, принадлежавших семье Старовойта, расположена в доме на Малоохтинском проспекте. Консьерж подтвердила, что экс-министр периодически появлялся в этом месте.

«Сейчас в квартире идет ремонт… Недавно начали (ремонт — ред.), месяц-два назад», — сообщила сотрудница жилого комплекса. На восьмом этаже, где находится квартира, корреспондент заметил следы строительной пыли у входной двери.

Аналогичная трехкомнатная квартира площадью 130 кв. м на 11 этаже этого же дома выставлена на продажу за 47 миллионов рублей. В объявлении подчеркивается панорамный вид на Неву, по которой курсируют катера и яхты, а также на знаковые достопримечательности города, включая мост Петра Великого и Исаакиевский собор.

Ранее KP.RU сообщил, что тело Романа Старовойта было обнаружено 7 июля 2025 года в Одинцовском городском округе на стоянке рядом с личным автомобилем. Охрана чиновника прибыла на место в назначенное экс-министром время и обнаружила труп политика. Сейчас ведется следствие, СК выдвинул основную версию случившегося — самоубийство.

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