Старовойт начал делать ремонт в квартире за месяц до смерти: подробности

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт владел квартирой в элитном жилом комплексе Санкт-Петербурга с видом на Неву. Как выяснил корреспондент РИА Новости, в настоящее время в этом помещении ведутся ремонтные работы.
По данным источника в правоохранительных органах, одна из квартир, принадлежавших семье Старовойта, расположена в доме на Малоохтинском проспекте. Консьерж подтвердила, что экс-министр периодически появлялся в этом месте.
«Сейчас в квартире идет ремонт… Недавно начали (ремонт — ред.), месяц-два назад», — сообщила сотрудница жилого комплекса. На восьмом этаже, где находится квартира, корреспондент заметил следы строительной пыли у входной двери.
Аналогичная трехкомнатная квартира площадью 130 кв. м на 11 этаже этого же дома выставлена на продажу за 47 миллионов рублей. В объявлении подчеркивается панорамный вид на Неву, по которой курсируют катера и яхты, а также на знаковые достопримечательности города, включая мост Петра Великого и Исаакиевский собор.
Ранее KP.RU сообщил, что тело Романа Старовойта было обнаружено 7 июля 2025 года в Одинцовском городском округе на стоянке рядом с личным автомобилем. Охрана чиновника прибыла на место в назначенное экс-министром время и обнаружила труп политика. Сейчас ведется следствие, СК выдвинул основную версию случившегося — самоубийство.