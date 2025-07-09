Лучшие грибные места в Самарской области в 2025 году

Восточная часть области — Кинельский, Борский и Богатовский районы. Здесь расположен знаменитый Спиридоновский лес, где всегда много маслят и сыроежек. Борский бор славится разнообразием грибов. Западные районы — Шигонский, Сызранский и Приволжский, с их смешанными и хвойными лесами, богаты лесными шампиньонами и опятами. Центр области — Самара и Красноярский район. В окрестностях сел Новый Буян, Ново-Семейкино, Курумоч, Старой Бинарадки и поселков Мехзавод, Управленческий грибников ждут богатые находки. Север региона — Сергиевский, Похвистневский и Елховский районы, где грибы встречаются реже, но в смешанных лесах их тоже можно найти.