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Лучшие грибные места в Самарской области в 2025 году

Самарская область — настоящий рай для любителей «тихой охоты».

Самарская область — настоящий рай для любителей «тихой охоты». В 2025 году регион снова радует грибников щедрыми урожаями маслят, сыроежек, рыжиков, а также благородных грибов: боровиков, подберезовиков, подосиновиков и лисичек. В этой статье мы расскажем, где искать грибы в Самарской области, когда лучше отправляться в лес и как безопасно собирать грибные дары.

Фото: unsplash.

Лучшие грибные места Самарской области.

Самарская область на 25% покрыта лесами. Самые популярные территории для сбора грибов находятся:

Восточная часть области — Кинельский, Борский и Богатовский районы. Здесь расположен знаменитый Спиридоновский лес, где всегда много маслят и сыроежек. Борский бор славится разнообразием грибов. Западные районы — Шигонский, Сызранский и Приволжский, с их смешанными и хвойными лесами, богаты лесными шампиньонами и опятами. Центр области — Самара и Красноярский район. В окрестностях сел Новый Буян, Ново-Семейкино, Курумоч, Старой Бинарадки и поселков Мехзавод, Управленческий грибников ждут богатые находки. Север региона — Сергиевский, Похвистневский и Елховский районы, где грибы встречаются реже, но в смешанных лесах их тоже можно найти.

Фото: «МК в Самаре».

Как и где искать грибы.

Опушки лесов и границы лесных массивов — самые грибные места. Грибы предпочитают влажные места — лиственные, смешанные и хвойные леса, особенно в тени опавших деревьев. Можно искать грибы возле болотистой местности, но не у рек и озер. Плодородная почва Самарской области идеально подходит для роста грибов.

Фото: «МК в Самаре».

Безопасность и закон: что нужно знать грибнику.

В России с октября 2023 года введены штрафы за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. За нарушение грозит штраф от 2500 до 5000 рублей для физических лиц. В Самарской области таких грибов мало, но лучше быть внимательным и использовать мобильные приложения для распознавания грибов по фото.

Фото: «МК в Самаре».

Рекомендации для начинающих грибников.

Собирайте только те грибы, в которых уверены. Используйте современные приложения для определения съедобности. Грибы укладывайте в корзину шляпками вниз, чтобы не повредить их. Сразу очищайте грибы от листьев, хвои и земли.

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